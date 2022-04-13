Şevval Şahin'den “eclair” eleştirilerine yanıt: Beynime öyle kayıt olmuş
13 Nisan 2022 14:22
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Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, dün akşam beğendiği bir kutu ekleri takipçileriyle paylaştı.
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Şevval Şahin yaptığı bu paylaşıma, "Hayatımda yediğim en en en iyi eclair delireceğim bütün kutuyu şimdi bitirebilirim" notunu düştü. Şahin'in eklere "eclair" demesi sosyal medyada gündem oldu.
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Şevval Şahin, yine sosyal medya üzerinden eleştirilere cevap verdi.
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Şahin, yaptığı yeni bir paylaşımda "Şimdi tüm problem ekleri İngilizce ve Fransızca'da olduğu gibi eclair diye yazdım diye mi?" ifadesini kullanarak kendisini tiye alanlara yanıt verdi.
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Şahin ayrıca "Beynime öyle kayıt olmuş, hızlıca öyle yazdım ne yapayım, abartmayın" diyerek ekledi.
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Manken, 'eclair' kelimesinin anlamının Vikipedi'den alınan bir görüntüsünü de paylaştı.
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