Sevgililer Günü | 14 Şubat'ta sevgili arayanlar için başarının yedi sırrı
BBC Türkçe - İstatistik şirketi Statista'ya göre dünya çapında 240 milyon kişi aşkı internet üzerinden arıyor. Ama çoğu insanın hedefine ulaşamadığını biliyor muydunuz? The Man Diet (Erkek Diyeti) kitabının yazarı Zoe Strimpel ile ilişki danışmanı Suzie Hayman'dan, ilgi çekmenizi sağlayabilecek bazı tavsiyeler aldık.
13 Şubat 2020 20:06
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1. Gerçekten istemiyorsanız görev gibi düşünüp yapmayın - İstemiyorsanız durun. Biri hoşunuza gitmediyse bir daha görmeyin. "Denemeye devam etmenin" sonuçları ağırdır.
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2. İçgüdülerinize güvenin - Bir tehlike işareti görürseniz onu ciddiye alın. İnsanlarda "Bu benim hatamdı" diye düşünme eğilimi vardır ama tersine, genellikle problem karşıdakinde olur.
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3. Araştırmalara göre mesajlaşmanın azı karar çoğu zarar - Zaman ve enerjinizi, yazışmaktan keyif aldığınız, en büyük potansiyeli gördüğünüz kişilere ayırın.
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4. Kalabalık yerlerde daha fazla şansınız olur - Aşkı bulmak sayılarla alakalıdır.
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Samanlıkta iğne aramak için önce samanlığa ihtiyacınız var. Kendi uygulamalarının çok farklı olduğunu söyleyenlere inanmayın. Bu işi kısa yolu yoktur.
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5. Önce çevrenize bakın - Arkadaşlarınız ayrıca size uygun arkadaşlarıyla tanışmanızı sağlayabilir.
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6. Esnek olun - Size çekici gelen şeyin ne olduğunu bildiğinizi sanıyor olabilirsiniz ama… Listenizi çok daraltırsanız sizi en çok etkileyecek insanı elemiş olabilirsiniz. Kağıt üzerinde kimse ideal bir partner olarak görünmez.
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7. Dikkatli ve anlayışlı olun - İnternet üzerinden tanışmanın bir kötü yanı, ortak hiç tanıdığınızın olmaması ve bu yüzden karşınızdaki insan hakkında hiçbir şey bilmemeniz.