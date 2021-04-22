Set ekibiyle gerginlik yaşayan Hercai dizisi oyuncusu arkadaşlarıyla geldiği sette silah çekti
22 Nisan 2021 11:39
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Set ekibiyle gerginlik yaşayan Hercai dizisi oyuncusu arkadaşlarıyla geldiği sette silah çekti
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TV100'den Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Omay, oyuncuların arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmesini istediği için set ekibiyle gerginlik yaşadı.
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Gerginliğin ardından Oma, Omay gece yarısı silahlı bir şekilde seti bastı.
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Arkadaşlarıyla beraber Umut konağın önüne giden Omay, tartıştığı görevliyi darp etmeye çalıştı.
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Bu hafta final bölümü çekilen Hercai setinde pazartesi günü Akın Akınözü ile yapım ekibinden Suat Erdoğmuş tartışmış, Akınözü kavga sonrası savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.
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