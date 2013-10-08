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Şeria nehrinde toplu vaftiz yapıldı

08 Ekim 2013 13:34

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Kudüs'te bulunan Hz. İsa'nın dirilip oradan gökyüzüne yükseldiğine inandıkları Kemame (Holy Sculpture) Kilisesini ziyaret, Beytüllahim'de Hz Meryem'in içinde Hz. İsa'yı dünyaya getirdiğine inanılan Yeniden Doğuş (Nativity) Kilisesini ziyaret, Hz. İsa'nın yaşadığına inanılan yer olan Kuzeydeki Nazeret şehrini ziyaret ve Şeria nehri üzerinde Hz. İsa'nın vaftiz olduğuna inandıkları Yardenit'e gidip burada nehre girerek "vaftiz" olmak

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Latin Amerika'dan Kudüs'e gelen daha çok Katolik Hristiyanlardan oluşan bin beş yüz kadar Hristiyan Hacı, İsrail'in kuzeyinde bulunan Galile gölünün hemen altından çıkmaya başlayan Şeria nehrinin başındaki Yardenit'te suya girerek toplu halde vaftiz oldular

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Başlarında bulunan Papazın İncil'den uzun bölümler okuduğu vaftiz sırasında Hristiyan Hacılar ilahiler eşliğinde suya girdiler

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Yardenit her yıl 5 yüz binin üzerinde Hristiyan tarafından vaftiz olmak için ziyaret ediliyor, Bölge Yahudilere ait Kinnaret Kibutz'unun (İsrail'e özgü kolektif sosyalist komin hayat tarzının devam ettiği tarım çiftlikleri) sınırları içerisinde yer alıyor

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Yunanca kökenli Vaftiz kelimesi 'suya batırma, daldırma' anlamına geliyor. Hristiyan inancında ise kişinin eski günahkâr hayatını geride bırakıp yeni ve pak bir hayata geçerek günahları terk etmesi anlamına geliyor

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Hristiyanlar İncil'in Matta bölümüne göre, Hazreti Yahya Peygamber tarafından Ürdün Nehri'nde Hazreti İsa'nın vaftiz edildiğine inanıyor

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Latin Amerikalı bir grup Hristiyan, inançlarına göre Kudüs'ü ziyaret etitkten sonra toplu halde Şeria Nehri'ne girerek vaftiz oldular

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Üç semavi dinin buluşma noktası Kudüs, her dinden insanı ağırlamaya devam ediyor

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Hristiyanlık inancına göre hacı olabilmek için sadece Kudüs'e ayak basmak yeterli. Ancak şehre gelen Hristiyanlar burada Hacı olduktan sonra mutlak suretle inançlarına göre 4 görevi daha yerine getiriyor. Bu görevler şöyle sıralanıyor

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