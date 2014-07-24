Serenay Sarıkaya'dan 'Çağatay Ulusoy'dan ayrıldı' iddialarına yanıt
24 Temmuz 2014 11:15
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Serenay Sarıkaya, annesiyle çıktığı Bodrum tatilinde, “Çağatay Ulusoy’dan ayrıldı” iddialarını yanıtladı.
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Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Sarıkaya ile birlikte Bodrum’da detoks kampına girdi. Anne-kız önceki gün Türkbükü’nde objektiflere takıldı.
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Sarıkaya, “Çağatay Ulusoy’dan ayrıldı, annesiyle tatile çıktı” iddialarını da yürüyüş sırasında ayaküstü yanıtladı: “Bu programı annemle önceden yapmıştık, altında başka sebep aramayın.
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Çağatay’la ayrı ayrı tatile çıkmamız da gayet doğal. Zaten ‘Medcezir’in çekimleri önümüzdeki hafta başlıyor, sette olacağız.”
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