Serenay Sarıkaya o haberlere sitem etti: Asılsızdır, çirkin yorumları kınıyorum!
12 Nisan 2021 12:18
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Serenay Sarıkaya o haberlere sitem etti: Asılsızdır, çirkin yorumları kınıyorum!
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Serenay Sarıkaya, iş insanı Haldun Demirhisar’ın ilişki yaşadığı ve Göcek’te tatil yaptığı iddialarını yalanladı.
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Bir süre önce komedyen Cem Yılmaz ile ayrıldıkları haberleriyle gündeme gelen oyuncu Serenay Sarıkaya’nın iş insanı Haldun Demirhisar ile ilişki yaşadığı iddia edildi. İkilinin Göcek’te tatil yaptığı ileti sürüldü. Sarıkaya söz konusu iddiaları yalanlayarak tepki gösterdi.
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“Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır” diyen Sarıkaya, “Haberde bahsi geçen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgili olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan çirkin yorumları kınıyorum” ifadelerini kullandı.