Serenay Sarıkaya'nın aracına saldıran kişi, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde
26 Ocak 2022 09:17
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Serenay Sarıkaya’nın otomobiline saldıran ve gözaltına alınan Tayfur Demirtaş sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı.
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Sarıkaya geçtiğimiz cuma günü şoförünün kullandığı araçla Etiler’de oturduğu sitenin otoparkına giriyordu. Bu sırada bir kişi ağır küfürler ve tehditler savurarak otomobile saldırdı. Serenay Sarıkaya KADES uygulamasından yardım çağırdı ama saldırgan kaçtı.
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Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; polis ekipleri yaptıkları araştırmada, otomobili tekmeleyen kişinin geçen yıl Serenay Sarıkaya’nın bağlı olduğu Beşiktaş’taki Film danışmanlık şirketini basan 26 yaşındaki Tayfur Demirtaş olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Tayfur Demirtaş sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı.
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Dış kapıdan villanın bahçesine atlayan Demirtaş’ın, Sarıkaya ile görüşmek istediğini söylediği, küfür ve hakaretler yağdırdığı öğrenildi. Şirketin camlarını kırarak ölüm tehditleri savuran Demirtaş, eline geçirdiği bir metrelik demir küllükle etrafa saldırmış, villa bahçesinde bulunan ve oyunculara ait olan otomobillere zarar vermişti.
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O dönem de gözaltına alınan Demirtaş ifadesinde, kendisine Serenay Sarıkaya ile birlikte “Medcezir” dizisinde başrol oynatma sözü verildiğini ancak bu sözün tutulmaması nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.