Serenay Sarıkaya estetik operasyon geçirdi

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, estetik operasyon için bıçak altına yattı. Göğüslerinden ameliyat olan Sarıkaya'nın bugün taburcu olduğu öğrenildi
08 Ekim 2020 20:28
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Son dönemde Cem Yılmaz ile yaşadığı birliktelikle gündemde olan Serenay Sarıkaya, göğüslerinden estetik operasyon geçirdi.
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Maslak'taki özel bir hastanede ameliyat olduğu öğrenilen Sarıkaya, bugün taburcu oldu.
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Ünlü oyuncunun menajeri, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a yaptığı açıklamada, Sarıkaya’nın sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi.
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Sarıkaya'nın daha önce de göğüslerinden estetik operasyon geçirdiği biliniyor.
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile komedyen Cem Yılmaz, bu yılın başlarında Atina'da görüntülenmişti.
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Görüntülerin ardından bir süre sessizliğini koruyan çiftten Sarıkaya, Atina dönüşü İstanbul Havalimanı'nda, "Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi" ifadelerini kullanarak sürpriz birlikteliği itiraf etmişti.
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Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde ilk kez sevgilisiyle fotoğrafını paylaşmasından sonra, Serenay Sarıkaya da aşkını sosyal medyada ilan etmişti.
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Özel hayatını paylaşmayı tercih etmeyen Sarıkaya, ilk kez bir sevgilisiyle pozunu paylaşmıştı.