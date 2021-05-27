Serenay Sarıkaya'dan Haldun Demirhisar açıklaması

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, adının aşk dedikodularına karıştığı Haldun Demirhisar hakkında yeni bir açıklama daha yaptı. Göcek tatilinde Demirhisar ile ikinci kez yan yana görüntülenen Sarıkaya, "Daha önce de söylediğim gibi kendisi arkadaşım" dedi
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İş insanı Haldun Demirhisar ile Göcek tatili esnasında görüntülenerek aşk iddialarını yeniden güçlendiren Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.
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Tekrardan bir tatil planı olup olmadığı sorulan Sarıkaya, "Artık işler hareketleniyor, işler daha ön planda şu an" şeklinde konuştu.
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Aşk haberlerinin hatırlatılması üzerine konuya açıklık getiren ünlü oyuncu, "Yeni bir şey söylemek istemiyorum, daha önce de bu haberleri yalanlamıştım zaten. Görüntülendiğim yer benim evim, arkadaşlarımla bir araya gelmek kadar doğal bir şey olamaz. Her seferinde çıkan aynı haberleri yalanlamak istemiyorum" dedi.
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Sarıkaya daha önce de, "Hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum" ifadelerini kullanmıştı.