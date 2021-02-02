Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz hakkında ilk kez konuştu
Sarıkaya, geçtiğimiz ekim ayında ilişkisini noktaladığı Cem Yılmaz hakkında ilk kez konuştu.
02 Şubat 2021 13:56
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın paylaşımını beğenmesinin ardından, Sarıkaya'ya "Barıştınız mı" sorusu soruldu.
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Etiler’deki kuaföründen çıkarken muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Sarıkaya, "Yok, kendisi de söyledi zaten. Olay bir like'tan ibaret. Buraya gelmesin mevzu. Biz yetişkin insanlarız, çok normal şeyler bunlar. Görüşmüyoruz ama küs değiliz" dedi.
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Serenay Sarıkaya'yı sosyal medyadan takip eden ünlü komedyen yılbaşı akşamı sürpriz bir hamleyle eski sevgilisini Instagram'dan takip etmeyi bırakmış, basına yansıyan haberlerin ardından ünlü oyuncuyu yeniden takibe almıştı. Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın bu hareketini hatırlatan basın mensuplarına gülümsemekle yetindi.
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Öte yandan Ege tatilini noktalayıp İstanbul’a dönen oyuncu, bir dijital platform için dizi yapacağının müjdesini verdi.
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Koronavirüs aşısı olmayı düşündüğünü dile getiren Sarıkaya, "Çalışamayacak duruma geleceksek tabii ki aşı olmayı düşünürüm" dedi.
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Kaz Dağları’nda her fırsatta tatil yapan Sarıkaya'nın burada ev aldığı konuşuluyordu. Konu hakkında konuşan Sarıkaya, "Kaz Dağları'ndan ev almadım ama düşünüyorum" dedi.