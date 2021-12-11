Seren Serengil’den Danla Bilic'e gönderme: Köpeğim bile sizden ünlü
11 Aralık 2021 08:21
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Seren Serengil’den Danla Bilic'e gönderme: Köpeğim bile sizden ünlü
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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Bilic, sosyal medya hesabından Seren Serengil’i eleştiren bir paylaşımda bulunması üzerine sessiz kalmayan Serengil ağır bir göndermede bulunarak, "Köpeğim bile sizden ünlü" dedi.
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Danla Bilic, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Seren Serengil herkesi tanıyor ama kimseyi tanımıyor mu? Mükemmel” ifadelerini kullandı. Danla Bilic’in sosyal medyada paylaştığı yazıyı gören Seren Serengil, durumu sessiz kalmadı ve karşılık verdi. Seren Serengil’in paylaştığı hikayede, “Seren Serengil önemli şahsiyetleri tanır. Noynoy (Seren Serengil’in köpeği) bile sizden ünlü. Nerenizi tanıyayım…” ifadelerini kullandı.
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Danla Bilic’in attığı tweeti kısa süre sonra sildiği görüldü.
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Ne olmuştu?
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Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Çağlar Ertuğrul'un Tamer Karadağlı'ya gönderme yapmasını eleştiren ve aldığı ödülü hak etmediğini belirten Bircan Bali'nin "Çağlar Ertuğrul kim desem tanır mısın?" sorusuna Serengil'in "Yok" demesi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Bu konuyu ele alan Söylemezsem Olmaz sunucularından Bircan Bali'nin, Seren Serengil'e"Çağlar Ertuğrul kim desem tanır mısın?" şeklinde soru yöneltmesi üzerine daha önce programına konuk olarak çağırdığı Ertuğrul'u tanımadığını söyleyen Serengil sosyal medyada espri konusu oldu.
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Serengil'in önceki yıllarda yer aldığı bir magazin programında Çağlar Ertuğrul ile sohbet ettiği görüntüler ortaya çıkınca sosyal medyada viral oldu.