Şeref Bey dizisinden ilk kareler paylaşıldı!

Yönetmenliğini Onur Ünlü’nün üstlendiği, yirmili yaşlarının sonlarında Arnavutluk’tan Türkiye’ye göç eden Şeref Bey’in hikayesinin anlatıldığı dizi Exxen'de yayınlanacak.
22 Aralık 2020 09:04
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Yapımcılığını Most Production’un, yönetmenliğini Onur Ünlü ‘nün, senaristliğini Yusuf Reha Alp’in üstlendiği, başrollerini ise Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar, Ecem Uzun, Erdem Kaynarca, Barış Yıldız ve Beyti Engin’in paylaştığı “Şeref Bey” Türkiye’nin yeni dijital platformu EXXEN’ de izleyici ile buluşacak.
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Kara komedi tadında, hayatı kaosa dönen bir adamın eğlence dolu ve bir o kadar da hüzünlü hikayesinin anlatıldığı 'Şeref Bey' 1 Ocak itibari ile EXXEN’de.