A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'e aday kadro tepkisi
A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in EURO 2020'de yer alacak olan A Millî Futbol Takımının turnuva öncesinde Antalya'da yapacağı kampın aday kadrosunu açıklamasının ardından bazı kulüplülerden ve oyunculardan tepkiler geldi. Kadroya alınmayı bekleyip hayal kırıklığı yaşayan oyunculardan ve alınmasını bekledikleri oyuncularını kadroda göremeyen bazı kulüplerden tepki geldi.
14 Mayıs 2021 15:43
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Süper Lig'de Alanyaspor forması giyen Salih Uçan, bugün açıklanan geniş EURO 2020 kadrosunda yer almamasının üzerine sosyal medya hesabından "Millî Takım formasını giymek benim için her zaman büyük bir onur. Teknik ekibin kararlarına saygı duyuyorum ancak; büyük de bir hayal kırıklığı yaşıyorum’’ dedi.
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Yeni Malatyaspor, oyuncuları Adem Büyük’ün seçilmemesine tepki olarak kulübün sosyal medya hesabından bir gönderi paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Süper Lig’de en çok gol atan Türk oyuncu." ifadelerine yer verildi. Kulüp Adem Büyük’ün istatistiklerini paylaşarak, ‘’Yorumsuz’’ diye ekledi.
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Bordo-Mavili formayı giyen Berat Özdemir de Güneş’in kadrosuna tepki gösterdi. Kadronun açıklandığı sıralarda Berat Özdemir, sosyal medya hesabından hikaye paylaşarak, "Gülüp geçiyorum" yorumu yaptı. Özdemir, kısa süre sonra bu paylaşımını kaldırdı.
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Kadroya bir tepki de Sivasspor ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay’dan geldi. Kulüp oyuncuları Uğur Çiftçi ve Hakan Arslan’ın ay-yıldız arka planıyla fotoğraflarını ‘’Bizim çocuklar!’’ Diye paylaşırken; Teknik Direktör Rıza Çalımbay da TRT Spor’a açıklamalarda bulundu. Çok çıkış yapmış bir takımının olduğunu söyleyen Çalımbay, ‘’Millî takımda da başarılı olacak kapasitede oyuncularım var. Şenol hoca gibi değerli bir hocaya saygım sonsuz. Ben bazı arkadaşlarımızın hak ettiklerini düşünüyorum’’ dedi. Oyuncularının haftada 3 maç oynadığını ve sıkıntılı bir dönemde 18 maç yenilmediklerini hatırlatan Çalımbay, ‘’1-2 tanesi millî takıma gidebilir diye düşündük. Ama neticede şu anda millî takımın başında Şenol hoca var. Her şey onun sorumluluğunda. Biz bir şey söyleyemeyiz’’ açıklamasında bulundu.