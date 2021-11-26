Senarist Mitchell: Matrix Resurrections bir devam filmi değil
26 Kasım 2021 10:13
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Senarist David Mitchell, "Matrix Resurrections"ın bir devam filmi olmayacağını, bağımsız bir film niteliği taşıdığını söyledi.
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Lana Wachowski ve Aleksandar Hemon ile birlikte filmin senaryosunu yazan David Mitchell, Matrix serisinin dördüncü filmi olan "Matrix Resurrections" hakkında konuştu.
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Beyazperde'nin aktardığına göre, Yunan gazetesi To Vima'ya röportaj veren Mitchell, "Size filmin ne hakkında olduğunu söyleyemem ancak ne olmadığını açıklayabilirim" ifadelerini kullandı. Mitchell, filmin bağımsız bir film niteliği taşıdığını belirterek, ''Kesinlikle bir devam filmi değil, kendisinden önce gelen diğer üç Matrix filmini kapsayan özerk bir film. Çok güzel ve tuhaf bir yapım. Ayrıca aksiyon filmlerinde görmediğimiz bazı şeyleri de başarıyor yani gişe rekorları kıran filmlerin kurallarını altüst ediyor" dedi.
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"Matrix Resurrections"ın kadrosunda Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jessica Henwick, Yahya Abdul Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Priyanka Chopra, Christina Ricci, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson ve Daniel Bernhardt gibi isimler yer alıyor.