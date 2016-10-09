Şemdinli'deki saldırı sonrası vatandaşlar hastane önünde böyle bekledi
09 Ekim 2016 17:08
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Hakkâri Şemdinli'deki Durak Karakolu'na bombalı araçla saldırı düzenlendi. PKK'nın düzenlediği saldırıda 9 asker şehit oldu, 8 sivil hayatını kaybetti. Hakkâri Valisi, saldırıda 27 kişinin de yaralandığını söyledi.
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Hakkâri Şemdinli'deki Durak Karakolu'na bombalı araçla saldırı düzenlendi. PKK'nın düzenlediği saldırıda 9 asker şehit oldu, 8 sivil hayatını kaybetti. Hakkâri Valisi, saldırıda 27 kişinin de yaralandığını söyledi.
35
Hakkâri Şemdinli'deki Durak Karakolu'na bombalı araçla saldırı düzenlendi. PKK'nın düzenlediği saldırıda 9 asker şehit oldu, 8 sivil hayatını kaybetti. Hakkâri Valisi, saldırıda 27 kişinin de yaralandığını söyledi.
45
Hakkâri Şemdinli'deki Durak Karakolu'na bombalı araçla saldırı düzenlendi. PKK'nın düzenlediği saldırıda 9 asker şehit oldu, 8 sivil hayatını kaybetti. Hakkâri Valisi, saldırıda 27 kişinin de yaralandığını söyledi.
55
Hakkâri Şemdinli'deki Durak Karakolu'na bombalı araçla saldırı düzenlendi. PKK'nın düzenlediği saldırıda 9 asker şehit oldu, 8 sivil hayatını kaybetti. Hakkâri Valisi, saldırıda 27 kişinin de yaralandığını söyledi.