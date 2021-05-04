Selin Ciğerci, yasadığı zor günleri anlattı: Hiçbir şeysiz gittim; 5 sene dönmedim
04 Mayıs 2021 14:50
17
Selin Ciğerci, yasadığı zor günleri anlattı: Hiçbir şeysiz gittim; 5 sene dönmedim
27
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci Exxen'de yayınlanan bir programa konuk oldu. Ciğerci, hayatında yaşadığı zorlukları anlattı.
37
Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, katıldığı programda hayatının bilinmeyenlerini anlattı. Ciğerci, “Var olduğum kimliği 18 yaşıma kadar aileme hiç söylemedim. Farkındalar ama asla dile getirmedim. 18 yaşındayken Anneler Günü'nde anneme söyledim” dedi.
47
Ciğerci “Anne ben böyle böyle duygular hissediyorum. Senin bildiğini çok iyi biliyorum” diyerek ilk defa anneme açıldım. Karşılıklı ağladık. O sırada babam mutfakta cacığa pul biber istiyor. İkimiz de ağlıyoruz şimdi götürsek bu defa soracak ikiniz de neden ağlıyorsunuz diye. Bir anda kendimizi toparladık. Annem pul biberi götürmüştü. Öyle bir anda söylemiştim” ifadelerini kullandı.
57
Annesine açıldıktan sonra üzerinden büyük bir yük kalktığını söyleyen Selin Ciğerci, babasıyla arasında geçen diyalogu şöyle anlattı:
67
“Babama açıldığım zaman neler yaşayacağımı az çok bildiğim için endişeleniyordum. Beni dövecek mi, asacak mı, kesecek mi… Ya babamdan gizli yaşayacağım ya da anlatacağım… Bir gece dışarı çıkarken babam bana, ‘Arabanı alacağım, kredi kartını kapatacağım şu haline bak saat gece 12 olmuş dışarı çıkıyorsun, zaten işlerde yolunda gitmiyor. Evimin bereketini kaçırdın’ dedi. Baba dedim ne alakası var, sen de biliyorsun benim kim olduğumu, ben zaten kendimi biliyorum.
77
‘Ama sen galiba beni bu şekilde kabullenmiyorsun’ dedim. Sesler yükselince, ‘Bu şekilde yanlış ilerliyoruz ben gidiyorum’ dedim. Giderken, 'Git zaten. Evin bereketini kaçırdın. Arabanın anahtarını, kredi kartını da bırak. Senin gibi evlat olmaz olsun. Senden bir b.k olmaz' dedi. Gittim... Hiçbir şeysiz gittim. İlk gittiğimde trans arkadaşıma gittim. Birkaç güne dönerim sanıyordum. Ama 5 sene dönmedim."