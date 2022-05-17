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Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez evlendi, ilk fotoğraf geldi

17 Mayıs 2022 09:58

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Geçtiğimiz yıl eylül ayında boşanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra, ikinci kez nikah masasına oturdu

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"Birbirimizi eskisinden daha çok seviyoruz." diyen Çıra, 16 Şubat'ta 28. yaş gününde Ciğerci'ye ikinci kez evlenme teklifinde bulunmuş ve "Evet!" yanıtını almıştı.

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Selin Ciğerci de üzerinde "Yine, yeni, yeniden..." yazısının olduğu görülen beyaz bir pastanın fotoğrafını paylaştı.

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Daha sonra nikahtan ilk fotoğraf karesi de paylaşıldı.

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Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez evlendi, ilk fotoğraf geldi

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Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez evlendi, ilk fotoğraf geldi

Selin CiğerciGökhan Çıraikinci kezevlendiilk fotoğraf
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