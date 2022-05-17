Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez evlendi, ilk fotoğraf geldi
17 Mayıs 2022 09:58
16
Geçtiğimiz yıl eylül ayında boşanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra, ikinci kez nikah masasına oturdu
26
"Birbirimizi eskisinden daha çok seviyoruz." diyen Çıra, 16 Şubat'ta 28. yaş gününde Ciğerci'ye ikinci kez evlenme teklifinde bulunmuş ve "Evet!" yanıtını almıştı.
36
Selin Ciğerci de üzerinde "Yine, yeni, yeniden..." yazısının olduğu görülen beyaz bir pastanın fotoğrafını paylaştı.
46
Daha sonra nikahtan ilk fotoğraf karesi de paylaşıldı.
56
Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez evlendi, ilk fotoğraf geldi
66
Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez evlendi, ilk fotoğraf geldi
© Tüm hakları saklıdır.