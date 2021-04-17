Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, çocuk sahibi oluyor
17 Nisan 2021 14:06
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Geçtiğimiz günlerde ödediği vergi ile Türkiye'nin iş kadınları sıralamasında ilk 20'ye giren Selin Ciğerci, evlat edinmek için başvuru yaptıklarını açıkladı.
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Futbolcu Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci programda "Eşimle birlikte başvurularımızı yaptık. Önceliğimiz iki çocuk. İkiz olabilir. Yurt dışında başvuru yaptık. Onları eğitmek istiyorum, okullara göndermek istiyorum. Hayatım onlar olsun istiyorum" dedi.
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Selin Ciğerci, eşine çok aşık olduğunu ve çok mutlu olduklarını belirtti.
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Ciğerci daha önce de çocuk isteğini dile getirmişti.