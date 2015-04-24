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Selçuk Demirel'den 1915 deseni: 'İnkâr'

24 Nisan 2015 16:59

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Türkiye&#39;nin önde gelen karikatüristlerinden Selçuk Demirel çizdi...
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