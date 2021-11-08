Sel sularında yüzüp, selfie çektiler!
Endonezya'nın başkenti Jakarta'da, etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Kebon Pala bölgesindeki bazı evler selden zarar gördü.
08 Kasım 2021 12:34
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Sel sularında yüzüp, selfie çektiler!
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Sel sularında yüzüp, selfie çektiler!
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Sel sularında yüzüp, selfie çektiler!
49
Sel sularında yüzüp, selfie çektiler!
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Sel sularında yüzüp, selfie çektiler!
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Sel sularında yüzüp, selfie çektiler!
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Sel sularında yüzüp, selfie çektiler!
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Sel sularında yüzüp, selfie çektiler!
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Sel sularında yüzüp, selfie çektiler!
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