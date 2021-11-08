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Sel sularında yüzüp, selfie çektiler!

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da, etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Kebon Pala bölgesindeki bazı evler selden zarar gördü.

08 Kasım 2021 12:34

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Sel sularında yüzüp, selfie çektiler!

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Sel sularında yüzüp, selfie çektiler!

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Sel sularında yüzüp, selfie çektiler!

49

Sel sularında yüzüp, selfie çektiler!

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Sel sularında yüzüp, selfie çektiler!

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Sel sularında yüzüp, selfie çektiler!

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Sel sularında yüzüp, selfie çektiler!

89

Sel sularında yüzüp, selfie çektiler!

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Sel sularında yüzüp, selfie çektiler!

endonezyajakartaselselfie
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