Sel suları 5 metreyi bulmuştu: Bozkurt sel felaketinin ardından böyle görüntülendi
19 Ağustos 2021 13:21
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Sel suları 5 metreyi bulmuştu: Bozkurt sel felaketinin ardından böyle görüntülendi
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde suların çekilmesiyle geriye kalan izler, yaşanan afetin büyüklüğünü ortaya koyuyor.
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İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtı.
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Sel nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.
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Sel suları 5 metreyi bulmuştu: Bozkurt sel felaketinin ardından böyle görüntülendi
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Sel suları 5 metreyi bulmuştu: Bozkurt sel felaketinin ardından böyle görüntülendi
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"Çocuklarımı bulmak için çabaladım" diyen Özkan, "Helikopterle çocuklarım kurtarıldı. Canımız sağ ona şükrediyoruz. Çocuklarıma 'Beşinci kata çıkın.' dedim ben de zorla kaçtım. Aracım, evim, eşyam, her şeyim gitti. Emeklerim gitti. İnsanın boğazı düğümleniyor." ifadesini kullandı.
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Özkan, sel nedeniyle çalıştığı iş yerinin de kullanılamaz hale geldiğini kaydetti. Bozkurt'ta, önüne kattığını ilçe merkezine sürükleyen selin izlerinin silinmesi için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.
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Sel suları 5 metreyi bulmuştu: Bozkurt sel felaketinin ardından böyle görüntülendi
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Sel suları 5 metreyi bulmuştu: Bozkurt sel felaketinin ardından böyle görüntülendi
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Sel suları 5 metreyi bulmuştu: Bozkurt sel felaketinin ardından böyle görüntülendi
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Sel suları 5 metreyi bulmuştu: Bozkurt sel felaketinin ardından böyle görüntülendi
1313
Sel suları 5 metreyi bulmuştu: Bozkurt sel felaketinin ardından böyle görüntülendi