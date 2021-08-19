T24 LogoT24 Logo

Sel suları 5 metreyi bulmuştu: Bozkurt sel felaketinin ardından böyle görüntülendi

19 Ağustos 2021 13:21

113

Sel suları 5 metreyi bulmuştu: Bozkurt sel felaketinin ardından böyle görüntülendi

213

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde suların çekilmesiyle geriye kalan izler, yaşanan afetin büyüklüğünü ortaya koyuyor.

313

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtı.

413

Sel nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

513

Sel suları 5 metreyi bulmuştu: Bozkurt sel felaketinin ardından böyle görüntülendi

613

Sel suları 5 metreyi bulmuştu: Bozkurt sel felaketinin ardından böyle görüntülendi

713

"Çocuklarımı bulmak için çabaladım" diyen Özkan, "Helikopterle çocuklarım kurtarıldı. Canımız sağ ona şükrediyoruz. Çocuklarıma 'Beşinci kata çıkın.' dedim ben de zorla kaçtım. Aracım, evim, eşyam, her şeyim gitti. Emeklerim gitti. İnsanın boğazı düğümleniyor." ifadesini kullandı.

813

Özkan, sel nedeniyle çalıştığı iş yerinin de kullanılamaz hale geldiğini kaydetti. Bozkurt'ta, önüne kattığını ilçe merkezine sürükleyen selin izlerinin silinmesi için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

913

Sel suları 5 metreyi bulmuştu: Bozkurt sel felaketinin ardından böyle görüntülendi

1013

Sel suları 5 metreyi bulmuştu: Bozkurt sel felaketinin ardından böyle görüntülendi

1113

Sel suları 5 metreyi bulmuştu: Bozkurt sel felaketinin ardından böyle görüntülendi

1213

Sel suları 5 metreyi bulmuştu: Bozkurt sel felaketinin ardından böyle görüntülendi

1313

Sel suları 5 metreyi bulmuştu: Bozkurt sel felaketinin ardından böyle görüntülendi

selsu5 metreBozkurt
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24