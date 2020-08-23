Sel felaketinin yaşandığı Giresun'dan görüntüler

22 Ağustos’da Giresun'da meydana gelen sel felaketinde 1'i jandarma 5 kişi yaşamını yitirdi. 12 kişi yaralandı. 11 kayıp vatandaş ise aranıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beklenenden daha ağır bir tabloyla karşı karşıya olduklarını söylerken, "153 kişi kurtarıldı, 98 köy yolu kapalı, 38 yerleşim biriminde elektrik yok” açıklamasını yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplam 17 binanın yıkıldığını, risk altındaki binaların boşaltılmaya başlandığını kaydtti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise tarımsal hasarın beklenenden az olduğunu belirterek, “Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Heyelan önleyecek bentler yapacağız. Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı tarafından bölgedeki çiftçilere 5 milyon lira destek sağlanacak” dedi. İşte sel felaketinin vurduğu Giresun’dan görüntüler
23 Ağustos 2020 18:47
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22 Ağustos’da Giresun'da meydana gelen sel felaketinde 1'i jandarma 5 kişi yaşamını yitirdi. 12 kişi yaralandı. 11 kayıp vatandaş ise aranıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beklenenden daha ağır bir tabloyla karşı karşıya olduklarını söylerken, "153 kişi kurtarıldı, 98 köy yolu kapalı, 38 yerleşim biriminde elektrik yok” açıklamasını yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplam 17 binanın yıkıldığını, risk altındaki binaların boşaltılmaya başlandığını kaydtti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise tarımsal hasarın beklenenden az olduğunu belirterek, “Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Heyelan önleyecek bentler yapacağız. Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı tarafından bölgedeki çiftçilere 5 milyon lira destek sağlanacak” dedi. İşte sel felaketinin vurduğu Giresun’dan görüntüler