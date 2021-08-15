Sel felaketinin yaşandığı Ayancık havadan görüntülendi; “Kendimizi kurtardıktan sonra olanları bir film gibi izledik"
15 Ağustos 2021 12:58
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Sel felaketinin yaşandığı Ayancık havadan görüntülendi; “Kendimizi kurtardıktan sonra olanları bir film gibi izledik"
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Sinop’un Ayancık ilçesinde, 9 kişinin hayatını kaybettiği, altyapıda hasarların oluştuğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
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526 afetzedenin helikopterlerle alınarak kurtarıldığı ilçede selden en fazla etkilenen Babaçay köyünde yıkılan 40 yapının da 37 yıl önce heyelan sonrası afet evleri olarak inşa edildiği ortaya çıktı.
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“Kendimizi kurtardıktan sonra olanları bir film gibi izledik"
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Yağışın etkili olduğu mahsur kaldıkları yerden helikopterle kurtarıldıklarını anlatan ve yağışın artmaya başladığını görünce ailesini de alarak üst mahallelere kaçtıklarını söyleyen Cafer Karadeniz, "Gece saat 2'den sonra yağış başladı. Biz burada oturuyorduk. Sabahın erken saatlerinde sel vurmaya başladı. Eşimi de alarak buradan zor kaçtım." dedi.
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Karadeniz şu ifadeleri kullandı:
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Saat 7 gibi yukarı köye ulaştık. Orada bir vatandaş bizi Allah razı olsun misafir etti. 17 kişi bir evde kaldık. Sandalyelerde, koltuklarda yattık. Sabahta helikopter gelip bizi aldı ve Ayancık merkeze geldik.
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Sokaklardan akan su, çay suyu gibiydi. Arka tarafta bizden hariç en az 30 ev vardı, şimdi hiçbiri yok. Kendimizi kurtardıktan sonra olanları bir film gibi izledik"
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Sel felaketinin yaşandığı Ayancık havadan görüntülendi; “Kendimizi kurtardıktan sonra olanları bir film gibi izledik"
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Sel felaketinin yaşandığı Ayancık havadan görüntülendi; “Kendimizi kurtardıktan sonra olanları bir film gibi izledik"
1112
Sel felaketinin yaşandığı Ayancık havadan görüntülendi; “Kendimizi kurtardıktan sonra olanları bir film gibi izledik"
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Sel felaketinin yaşandığı Ayancık havadan görüntülendi; “Kendimizi kurtardıktan sonra olanları bir film gibi izledik"