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Sel felaketinin 4. günü: Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor

14 Ağustos 2021 13:29

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri, sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan Ölçer Apartmanı'nın enkazında çalışmalarını sürdürüyor.

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İş makinelerinin destek verdiği çalışmalarda, arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor.

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Fotoğraflar: AA

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Sel felaketinin 4. günü: Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor

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