Sel felaketinin 4. günü: Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor
14 Ağustos 2021 13:29
111
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
211
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri, sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan Ölçer Apartmanı'nın enkazında çalışmalarını sürdürüyor.
311
İş makinelerinin destek verdiği çalışmalarda, arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor.
411
Fotoğraflar: AA
511
611
711
811
Sel felaketinin 4. günü: Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor