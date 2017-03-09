Sektör devleri ve peşlerini bırakmayan skandalları
09 Mart 2017 22:26
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Sağlık: Şirketin, şekerli içecekler ile obezite arasında bağlantı olmadığını açıklamaları için İngiltere'deki bilim adamlarına rüşvet verdiği ortaya çıktı.
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Sağlık: Ünlü İngiliz aşçı Jamie Oliver, gerçek et yerine, kasaplık hayvanın kesiminden geriye kalan et, tendon, yağ ve bağ doku karışımından oluşan macun kıvamındaki bir hamur ile amonyak kullandığı gerekçesiyle McDonald's'a açtığı davayı kazandı.
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İnsan hakları: İsveçli giyim markası H&M'in Mynammar, Özbekistan ve Kamboçya'da 15 yaş altı çocukları çalıştırdığının ortaya çıkmasından sonra firma, Türkiye'de de Suriyeli çocuk işçileri çalıştırdığını itiraf etmişti.
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Çevre: Meksika Körfezi'nde seyreden BP'ye ait bir petrol tankerinde gerçekleşen patlamada 11 işçi öldü ve Körfez'e aylarca 200 milyon galonun üzerinde petrol sızdı.
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İnsan hakları: Spor modası devi Nike, 2001'de yaşları 10'a kadar inen çocukları Pakistan ve Kamboçya'daki üretim fabrikalarında çalıştırdığını itiraf etmişti. Puma, Walmart, Apple, GAP ve Phillip Morris de çocuk emeği istismarına adı karışan firmalardan.
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Çevre: ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), 18 Eylül'de Volkwagen'in ABD'de sattığı bazı dizel motorlu araçların, yanıltıcı bir yazılımla emisyon testlerinin maniple edilmesinden dolayı çevreyi standartlardan 40 kat daha fazla kirlettiğini açıklamıştı.
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Sağlık: Güney Koreli teknoloji devi, bataryalarının patladığına ilişkin şikâyetlerin ardından Galaxy Note 7 modelini önce toplattı, sonra üretimini durdurdu. Patlamalar, bazı kullanıcıların bacakları ve parmaklarında yaralanmalara neden oldu.
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Güvenlik: Yahoo'dan bu yılın başında yapılan yazılı açıklamada, 2013'te gerçekleşen siber saldırı olayında yaklaşık 1 milyar kullanıcısının bilgilerinin çalındığı duyurdu.
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Yolsuzluk: Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, ABD'de kullandırdığı sorunlu konut kredileri nedeniyle 2008 küresel krizine neden olduğu gerekçesiyle 2016'da 14 milyar dolarlık cezaya çarptırılmıştı. Ancak banka, 7,2 milyar dolar ödemede anlaştı.
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Yolsuzluk: Küresel krizden hemen önce dağıttığı yaklaşık 50 milyar dolar değerindeki sorunlu ev kredileri nedeniyle 15 Eylül 2008'de iflas açıkladı. Kaynak: BusinessHT