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Seksolog Dr. Jess O'Reilly'den seksi daha zevkli hale getirecek 4 öneri

Seksolog Dr. Jess O'Reilly; seksi keyifli hale getirmek için birçok ipucunun olduğunu söyledi. Jess O'Reill, seksin kadınlar için nasıl daha iyi hale getirilebileceğini anlattı.

22 Ağustos 2020 21:35

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1- Seks hakkında konuşun

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Araştırmalar seks sırasında seks hakkında konuştuğunuzda, daha yüksek düzeyde özgüven ve tatmin yaşadığınızı gösteriyor. Partnerinizin fantezilerini sormak yerine, onlara şu gibi sorular sorun: Seks senin için ne ifade ediyor? Seks senin için ne kadar önemli? Ne sıklıkla seks yapmak istersin? Seks öncesinde, sırasında ve sonrasında nasıl hissetmek istersin?

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2- Beklenti oluşturun

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O'Reilly; ‘’Beklenti, zevkin habercisi değildir ancak beklenti ise zevktir. Doğrudan sonucun peşine düşerseniz, ikiniz de bu önemli zevk aşamasını kaçıracaksınız. Başka bir deyişle, zevke için zaman ayırmanız önemlidir’’ diyor.

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O'Reilly, sizi ve partnerinizin hoşuna gidecek noktaya gitmek yerine, oraya varacağınızı söylemenizi söylüyor.

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3- Yağ kıllanın

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Araştırma ve veriler, kayganlaştırıcı kullananların daha yüksek düzeyde uyarılma, zevk ve cinsel tatmin yaşadıklarını doğruluyor.

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4- Biraz bencil olun

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Partnerinizin yaptığı bir şey sizi gerçekten iyi hissettiriyorsa, kendinize bu duygunun tadını çıkarma fırsatı verin. Bu, elbette, partnerinizin deneyimini tamamen unutmanız veya kendi doyumunuz uğruna istediklerini veya arzuladıklarını görmezden gelmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Herkese cinsel ilişki sırasında bencil olma fırsatları sağlanmalıdır.

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Memnun etme baskısından vazgeçtiğinizde muhtemelen deneyimin daha yoğun, zevkli ve anlamlı hale gelecektir

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Kaynak: Mahmure-Hürriyet

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