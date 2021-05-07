Seksenler dizisinin ekranlara döneceği tarih belli oldu
Kadrosuna Reha Özcan ve Zeynep Demirel'i dahil eden Seksenler'in eylül ayı itibariyle ekranlara gelmesi bekleniyor.
07 Mayıs 2021 13:25
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TRT dizisi Seksenler’in yayınlanacağı tarih belli oldu.
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Kadrosuna Reha Özcan ve Zeynep Demirel gibi isimleri dahil eden Seksenler dizisinin eylül ayında günlük olarak yeniden ekranlarda olması planlanıyor.
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TRT ekranlarında 24 Ocak 2012'den beri yayınlanan Seksenler dizisinin başrol oyuncusu Rasim Öztekin'in vefat etmesi büyük üzüntüye neden olmuştu.
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Öztekin'in vefatının ardından 'Fehmi' rolünün ne olacağı merak edilirken, dizinin son yaptığı transferler gündem yaratmıştı.
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Seksenler'in kadrosuna son olarak Mucize Doktor dizisinde rol alan Reha Özcan ve Zeynep Demirel katılmıştı.
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Yapımcı Birol Güven, başka isimlerin daha kadroya katılacağı bilgisini verirken, dizinin yeni yayın tarihi de uzun süreden bu yana merak ediliyordu.
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TV 100’den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Birol Güven imzalı Seksenler'in yaz boyu haftalık dizi olarak yayınlanacağı konuşuluyor.
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Mucize Doktor'dan ayrılan Reha Özcan'ın ve Zeynep Demirel'in kadrosuna dahil olduğu dizinin eylül sezonunda da yeniden günlük olarak ekranda olması planlanıyor.
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