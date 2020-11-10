Seks yapmak için 8 bilimsel neden
Uzmanlar seks yapmanın stresi azalttığını, depresyonu önlediğini, fiziksel ve ruhsal olarak iyi hissettirdiğini söylüyor.
10 Kasım 2020 22:04
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İşte seks yapmak için 13 bilimsel neden...
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1- Bağışıklık sistemini güçlendiriyor
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Araştırmalar, haftada en az bir kez seks yapmanın bağışıklık sistemi üzerinde yüzde 30 oranında arttırıcı etki yaptığını söylüyor.
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2-Vücudun esnekliği artıyor
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Seks sırasında pelvis yani leğen kemiği içinde bulunan pek çok kas çalışıyor. Bu şekilde kadınlarda özellikle menopoz sonrası görülen mesane, rahim ve barsak sarkmaları azalıyor.
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3-Regl sancılarını azaltıyor
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Stanford Üniversite’sinde yapılan bir araştırmada haftada en az bir kez seks yapan kadınların regl döngülerinin, ayda bir kez yapanlara oranla daha düzenli olduğu da saptandı.
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4-Vajinal kuruluğu azaltıyor
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Düzenli seks ile menopoz dönemi sonrasında sıklıkla yaşanan vajinal kuruluk problemlerinin görülme sıklığı azalıyor.
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5- Özgüveni artırıyor
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6-Seks, libidoyu arttırıyor
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7- Pelvik kaslarını güçlendiriyor
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Seks sırasında pelvis yani leğen kemiği içinde bulunan pek çok kas çalışıyor. Bu şekilde kadınlarda özellikle menopoz sonrası görülen mesane, rahim ve barsak sarkmaları azalıyor.
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8- Doğal ağrı kesici etkisi yaratıyor
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Cinsel ilişki ve orgazm olma sırasında salgılanan oksitosin hormonu ve endorfin hormonu, vücutta doğal bir ağrı kesici görevi görüyor.
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