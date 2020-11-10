T24 LogoT24 Logo

Seks yapmak için 8 bilimsel neden

Uzmanlar seks yapmanın stresi azalttığını, depresyonu önlediğini, fiziksel ve ruhsal olarak iyi hissettirdiğini söylüyor.

10 Kasım 2020 22:04

116

İşte seks yapmak için 13 bilimsel neden...

216

1- Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

316

Araştırmalar, haftada en az bir kez seks yapmanın bağışıklık sistemi üzerinde yüzde 30 oranında arttırıcı etki yaptığını söylüyor.

416

2-Vücudun esnekliği artıyor

516

Seks sırasında pelvis yani leğen kemiği içinde bulunan pek çok kas çalışıyor. Bu şekilde kadınlarda özellikle menopoz sonrası görülen mesane, rahim ve barsak sarkmaları azalıyor.

616

3-Regl sancılarını azaltıyor

716

Stanford Üniversite’sinde yapılan bir araştırmada haftada en az bir kez seks yapan kadınların regl döngülerinin, ayda bir kez yapanlara oranla daha düzenli olduğu da saptandı.

816

4-Vajinal kuruluğu azaltıyor

916

Düzenli seks ile menopoz dönemi sonrasında sıklıkla yaşanan vajinal kuruluk problemlerinin görülme sıklığı azalıyor.

1016

5- Özgüveni artırıyor

1116

6-Seks, libidoyu arttırıyor

1216

7- Pelvik kaslarını güçlendiriyor

1316

Seks sırasında pelvis yani leğen kemiği içinde bulunan pek çok kas çalışıyor. Bu şekilde kadınlarda özellikle menopoz sonrası görülen mesane, rahim ve barsak sarkmaları azalıyor.

1416

8- Doğal ağrı kesici etkisi yaratıyor

1516

Cinsel ilişki ve orgazm olma sırasında salgılanan oksitosin hormonu ve endorfin hormonu, vücutta doğal bir ağrı kesici görevi görüyor.

1616

Kaynak: Mahmure

ETİKETLER

seksseksin faydalarıcinsellikcinsel ilişkiseks ve baş ağrısıseks ve reglregl seksbaş ağrısı seksseks baş ağrısına iyi gelir mi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24