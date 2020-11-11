Fındık ve çikolata gibi atıştırmalıklar yatak odasında ateşi yükseltirken, bazı yiyecekler ise tutkuyu yok edebilir
11 Kasım 2020 20:42
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Seks yapmadan önce uzak durmanız gereken besinler
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Sosisli Sandviç: Sosisli sandviçler ve şarküteri ürünleri seks öncesi tercih edilmemesi gereken besinlerin başında geliyor. Bu yiyecekler yüksek doymuş yağ içeriği ile penis ve vajinal arterleri tıkıyor ve seksi zaman içinde olumsuz etkilediği biliniyor. Daha sağlıklı bir alternatif olarak balık sandviçleri ya da tacoları tercih edebilirsiniz. Omega-3 yağ asitleri, cinsel uyarılma için bir nimet olan kardiyovasküler sisteme yardımcı olur.
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Nane: Nane ağız kokusu için muhteşem olabilir fakat seks öncesi tercih etmemelisiniz. Neden mi? Çünkü nanedeki mentolün testosteron seviyelerini düşürdüğü ve seks dürtüsünün düşmesine neden olduğu belirtiliyor.
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Soda-maden suyu: Soda ve maden suyu da dahil olmak üzere kabarcıklı her içecek, sizi gazlı ve şişirilmiş yapabilir.
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Patates kızartması: Sosisli sandviçlerde olduğu gibi, patates kızartmasındaki trans yağ, testosteron seviyelerini ve dolaşımı olumsuz etkileyebilir.
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Soya peyniri: En azından bu gece tofu alışkanlığınıza ara vermeyi düşünün. Uzmanlar tarafından yüksek miktarda bitki bazlı fitoöstrojenler ile soya bazlı yiyeceklerin çoğunun östrojen seviyelerini yükseltebileceği söyleniyor. Ve ekstra östrojen, kadınlarda ve erkeklerde cinsel dürtü hırsızıdır.
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Konserve yiyecekler: Tüm konserve yiyeceklerin yüksek sodyum seviyeleri, vücudunuzun sıvı tutmasına neden olduğu için gaz yapmanıza neden olabilir.
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Yulaf ezmesi: Yulaf ezmesi vücudunuzun, cinsel dürtüleriniz için iyi olan, serotonin olarak bilinen stres azaltıcıyı üretmesine yardımcı olur. Ancak tek bir oturuşta büyük bir kaseyi yemeniz ters etki yaparak cinsel isteği azaltabilir.
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Yemekten sonra meyve: Meyveler, onları geride tutan sindirimi yavaş bir yemek olmadığında oldukça çabuk sindirilir. Bu gecikme süresi şişkinlik, kramp ve bağırsak sorunları gibi karın sorunlarına neden olabilir.
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Enerji içecekleri: Enerji içecekleri dayanıklılık kurtarıcı gibi görünse de, yüksek dozlarda şeker ve kafein yalnızca geçici bir artışla hemen ardına bir çökmeye neden olur. Başka bir deyişle, enerjiniz sizi bitiş çizgisine götürecek kadar uzun sürmeyebilir. (Mahmure)