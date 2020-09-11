Seks yapmadan önce sakın bunları yemeyin!

Fındık ve bitter çikolata gibi atıştırmalıklar yatak odasında ateşi yükseltirken, bazı diğer yiyecekler tutkunun fişini çekebilir.
11 Eylül 2020 21:58
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Uzmanlar, bu 9 besinin, cinsel birlikteliği olumsuz etkileyebileceği yönünde uyarıyor
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1- Sosisli sandviçler ve şarküteri ürünleri
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Bu yiyecekler yüksek doymuş yağ içeriği ile penis ve vajinal arterleri tıkıyor ve seksi zaman içinde olumsuz etkilediği biliniyor
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2 - Nane
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Mentol, testosteron seviyelerini düşürür
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3- Soda, maden suyu
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Soda ve maden suyu da dahil olmak üzere kabarcıklı her içecek, sizi gazlı ve şişirilmiş yapabilir.
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4- Patates kızartması
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Sosisli sandviçlerde olduğu gibi, patates kızartmasındaki trans yağ, testosteron seviyelerini ve dolaşımı olumsuz etkileyebilir. Patates kızartmasının yüksek tuz içeriği, yüksek tansiyonu olan erkeklerin performansını olumsuz etkiler.
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5- Soya peyniri
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zmanlar tarafından yüksek miktarda bitki bazlı fitoöstrojenler ile soya bazlı yiyeceklerin çoğunun östrojen seviyelerini yükseltebileceği söyleniyor. Ve ekstra östrojen, kadınlarda ve erkeklerde cinsel dürtü hırsızıdır.
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6- Konserve yiyecekler
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Tüm konserve yiyeceklerin yüksek sodyum seviyeleri, vücudunuzun sıvı tutmasına neden olduğu için gaz yapmanıza neden olabilir.
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7- Yulaf ezmesi kaseleri
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Yulaf ezmesi vücudunuzun, cinsel dürtüleriniz için iyi olan, serotonin olarak bilinen stres azaltıcıyı üretmesine yardımcı olur. Ancak tek bir oturuşta büyük bir kaseyi yemeniz ters etki yaparak cinsel isteği azaltabilir. Ayrıca, yulaf ezmesinin yüksek lif içeriği de bu hoş olmayan, gazlı hislere neden olabilir.
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8- Yemekten sonra meyve
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Meyveler, onları geride tutan sindirimi yavaş bir yemek olmadığında oldukça çabuk sindirilir. Bu gecikme süresi şişkinlik, kramp ve bağırsak sorunları gibi karın sorunlarına neden olabilir
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9- Enerji içecekleri
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Enerji içecekleri dayanıklılık kurtarıcı gibi görünse de, yüksek dozlarda şeker ve kafein yalnızca geçici bir artışla hemen ardına bir çökmeye neden olur. Başka bir deyişle, enerjiniz sizi bitiş çizgisine götürecek kadar uzun sürmeyebilir. Çok fazla şeker, testosteron seviyelerini düşürebilir ve libidoyu zedeleyebilir.