Seks sonrası kadın ve erkek nasıl davranır?

Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, cinsellik sonrası gösterilen davranışlar hakkında bilgi verdi.
01 Aralık 2020 18:54
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Cinselliğin başlamasından önce kadın ve erkeğin davranışları nasıl farklı ise, cinsellik sonrası da farklılık gösteriyor. Bu farklılıklar karşı tarafın çeşitli eleştirilerine neden olabiliyor. Cinsellik sonrası salgılanan oksitosin hormonu davranışları belirlemede etkin bir rol oynasa da tek başına bu davranışları açıklamakta yetersiz olabiliyor. Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, cinsellik sonrası gösterilen davranışlar hakkında bilgi verdi.
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Cinsellik sonrası kadın tutumları:
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1. Sarılmak
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2. İlişki hakkında konuşmak
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3. 'Şu an ne düşünüyorsun?' sorusu
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4. Uzaklaşmak
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Eğer kadın, cinsellik esnasında orgazm olmamışsa bu sık görülür. Özellikle karşı taraf bunu önemsenmemişse daha belirgin olarak gözlemlenir.
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5. Hemen giyinmek
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6. Ters davranmak
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Cinsellikte orgazm olmayan ya da erkeğin daha bencil davrandığı ilişkilerde daha sık görülür. Ön sevişme yetersiz ise ya da erken boşalma durumlarında da bu davranış gözlemlenebilir.
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7. Çarşafı değiştirmek
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Cinsellik sonrası erkek tutumları:
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1. Arkasını dönüp uyumak
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Birçok erkek cinsel birleşmeden sonra yatıp uyur. Bu konuda çokça da eleştiri alır. Boşalma sonrası yoğun salgılanan oksitosin hormonu ne yazık ki bu durumu kolaylaştırır. Ayrıca erkeklerin boşaldıktan sonra, tekrar cinselliğe hazırlanmaları için zamana ve dinlenmeye ihtiyaçları vardır.
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2. Sigara içmek
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3. İlgisiz davranmak
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Bir kısım erkek cinsellik sonrası ilgisiz davranabilir. Bu cinsellik odaklı ve duygudan yoksun ilişkilerde daha sık görülür.
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4. Bir şeyler yemek ve içmek
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Bazı erkekler cinsellik sonrası fazla efor nedeniyle yeme ihtiyacı duyabiliyorlar
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5. Telefonunu kontrol etmek
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6. Tuvalete gitmek
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Bunu neredeyse tüm cinsel birleşmelerin sonucunda tören gibi yapabiliyorlar. Peniste sperm kalırsa zararlı olacağına dair inançları olabiliyor.