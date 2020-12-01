T24 LogoT24 Logo

Seks sonrası kadın ve erkek nasıl davranır?

Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, cinsellik sonrası gösterilen davranışlar hakkında bilgi verdi.

01 Aralık 2020 18:54

124

Cinselliğin başlamasından önce kadın ve erkeğin davranışları nasıl farklı ise, cinsellik sonrası da farklılık gösteriyor. Bu farklılıklar karşı tarafın çeşitli eleştirilerine neden olabiliyor. Cinsellik sonrası salgılanan oksitosin hormonu davranışları belirlemede etkin bir rol oynasa da tek başına bu davranışları açıklamakta yetersiz olabiliyor. Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, cinsellik sonrası gösterilen davranışlar hakkında bilgi verdi.

224

Cinsellik sonrası kadın tutumları:

324

1. Sarılmak

424

2. İlişki hakkında konuşmak

524

3. 'Şu an ne düşünüyorsun?' sorusu

624

4. Uzaklaşmak

724

Eğer kadın, cinsellik esnasında orgazm olmamışsa bu sık görülür. Özellikle karşı taraf bunu önemsenmemişse daha belirgin olarak gözlemlenir.

824

5. Hemen giyinmek

924

6. Ters davranmak

1024

Cinsellikte orgazm olmayan ya da erkeğin daha bencil davrandığı ilişkilerde daha sık görülür. Ön sevişme yetersiz ise ya da erken boşalma durumlarında da bu davranış gözlemlenebilir.

1124

7. Çarşafı değiştirmek

1224

Cinsellik sonrası erkek tutumları:

1324

1. Arkasını dönüp uyumak

1424

Birçok erkek cinsel birleşmeden sonra yatıp uyur. Bu konuda çokça da eleştiri alır. Boşalma sonrası yoğun salgılanan oksitosin hormonu ne yazık ki bu durumu kolaylaştırır. Ayrıca erkeklerin boşaldıktan sonra, tekrar cinselliğe hazırlanmaları için zamana ve dinlenmeye ihtiyaçları vardır.

1524

2. Sigara içmek

1624

3. İlgisiz davranmak

1724

Bir kısım erkek cinsellik sonrası ilgisiz davranabilir. Bu cinsellik odaklı ve duygudan yoksun ilişkilerde daha sık görülür.

1824

4. Bir şeyler yemek ve içmek

1924

Bazı erkekler cinsellik sonrası fazla efor nedeniyle yeme ihtiyacı duyabiliyorlar

2024

5. Telefonunu kontrol etmek

2124

6. Tuvalete gitmek

2224

Bunu neredeyse tüm cinsel birleşmelerin sonucunda tören gibi yapabiliyorlar. Peniste sperm kalırsa zararlı olacağına dair inançları olabiliyor.

2324

7. Sarılmak

2424

ETİKETLER

seksseks sonrası kadınlarseks sonrası erkeklercinsellikcinsel ilişkiseks ve kadınseks ve erkekseks sonrası erkekler nasıl davranırseks sonrası kadınlar nasıl davranır
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24