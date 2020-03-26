Seks, ne sıklıkla yapılmalı, ne kadar sürmeli?

Seks yapma sıklığı çiftten çifte göre değişiyor; peki ideal olanı ne?
26 Mart 2020 23:39
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Cinsel ilişkiye girmek standart bir sayı olmamakla birlikte tamamıyla kişilerin isteklerine, ihtiyaçlarına göre ayarlanabiliyor. Ama yapılan araştırmalar haftada iki defa seksin normal olduğunu ortaya koyuyor
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Çiftler ne sıklıkla cinsel fantezi kuruyor? Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği'nin 2300 kişi arasında bir araştırma yaptı. Ankete katılanların yüzde 10’u günde 3-4, yüzde 30’u günde 1-2, yüzde 45’i haftada 1-2, yüzde 10’u ayda 1-2 ve yüzde 5’i de yılda 1-2 defa cinsel fantezi kurduğunu söyledi.
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İyi bir seksin süresi ne kadar olmalı? ABD'de yapılan bir araştırma, en ideal seks süresinin 7-13 dakika arasında olduğunu söylüyor. Bazı uzmanlar 'iyi' olarak adlandırılan bir seksin süresinin 45 dakika olduğunu belirtiyor. Ancak uzmanların ortak görüşü ise şu; 30 dakika da sürse 10 dakika da sürse en iyi seksin her iki taraf için de kaliteli ve tatmin edici olan olandır!
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Oral seks cinsel hayatta önemli mi? Çiftler tarafından isteniyorsa oral seksin uyarma düzeyi oldukça yüksek oluyor. Oral seks, çiftlere oldukça zevk verir ve cinsel hayata da renk katar. Uzmanlar, oral seksten önce hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.
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Öte yandan cinselliğin dokunarak, sevişerek, öperek, haz alarak ve haz vererek ruhsal bir paylaşımda olunması anlamına da geldiği hatırlatılıyor. Kişilerin yoğunlukları, stresleri, ruh durumları, ilişki problemleri cinsel birlikteliği de azaltabiliyor. Cinsel birlikteliğin azalması ise ilişkiyi zedeleyebiliyor.