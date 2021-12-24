Seks hakkında yazılmış en seksi olmayan 20 şarkı

Seks, uzun süredir pop parçalarından R&B şarkılarına birçok hitte yer alan bir tema, ancak söz yazarları bazen güldürücü seviyede başarısız nitelendirmelerde bulunabiliyor. Britanyalı The Independent gazetesi, "seks hakkında yazılmış ama seksi olmayan 20 şarkı"yı sıraladı...
24 Aralık 2021 11:06
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Seks, uzun süredir pop parçalarından R&B şarkılarına birçok hitte yer alan bir tema, ancak söz yazarları bazen güldürücü seviyede başarısız nitelendirmelerde bulunabiliyor. Britanyalı The Independent gazetesi, "seks hakkında yazılmış ama seksi olmayan 20 şarkı"yı sıraladı...
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20. Rihanna – “S&M”
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19. Paris Hilton – “Do Ya Think I’m Sexy?”
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18. Peter Gabriel – “Kiss That Frog”
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17. Kings of Leon – “Sex on Fire”
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16. John Mayer – “Your Body is a Wonderland”
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15. Nickelback – “SEX”
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14. Black Eyed Peas – “My Humps”
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13. LMAO – “Sexy And I Know It”
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12. O-Town – “Liquid Dreams”
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11. Flo-Rida – “Whistle”
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10. Justin Timberlake – “Strawberry Bubblegum”
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9. Paul Anka – “(You’re) Having My Baby”
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8. U2 – “Get On Your Boots”
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7. The Blue Mountain Panpipe Ensemble – “Sexual Healing” (Marvin Gaye 'cover'ı)