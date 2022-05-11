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Seks bağımlılığının 8 işareti

Seks bağımlılığı, birçok insanın yardım istemekten çekindiği bir problem olabilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da Uluslararası Hastalık Sınıflandırma Sistemi'ne eklenen "Kompülsif Cinsel Davranış Bozukluğu", kişinin hayatını ciddi şekilde etkileyebiliyor. Bu bağımlılığı da birçok diğeri gibi profesyonel yardım ile aşmak mümkün. Daily Record'a göre İngiltere'deki Delamere'deki özel bir klinikteki uzmanlar, seks bağımlılığının işaretleri olarak şunları sıraladı...

11 Mayıs 2022 10:47

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Seks bağımlılığı, birçok insanın yardım istemekten çekindiği bir problem olabilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da Uluslararası Hastalık Sınıflandırma Sistemi'ne eklenen "Kompülsif Cinsel Davranış Bozukluğu", kişinin hayatını ciddi şekilde etkileyebiliyor. Bu bağımlılığı da birçok diğeri gibi profesyonel yardım ile aşmak mümkün. Daily Record'a göre İngiltere'deki Delamere'deki özel bir klinikteki uzmanlar, seks bağımlılığının işaretleri olarak şunları sıraladı...

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Seks yapmak zorunda hissetmek

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Zamanın ciddi bir bölümünü seks yaparak geçirmek

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Seks konusunda kontrolü kaybetmek: Uzmanlara göre seks bağımlıları, davranışları nedeniyle utanç, anksiyete ve depresyon yaşayabiliyor. Uzmanlar, birçok bağımlının çifte hayat sürdürdüğünü ve yakalanmaktan korktuğunu ifade ediyor.

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Seks dışında aktivitelere zaman ayırmamak

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Negatif sonuçlara rağmen davranışlarını sürdürmek

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Negatif sonuçlara rağmen devam etmek

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Cinsel aktivitelerinin giderek daha riskli hala gelmesi

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Acı duyana kadar cinsel aktiviteye devam etmek

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