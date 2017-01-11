Şeker TV’yi 1 milyon kişi izledi

Başkanlık odaklı anayasa değişikliği teklifinin ilk gün görüşmelerinde AKP’li vekillerin ve bakanların ‘açık’ oy kullanmaları dışında tarihi oturuma bir de ‘Ali Şeker damgası’ vuruldu.
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CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Meclis TV’nin yayın yapmadığı, medya kuruluşlarının ‘görmezden geldiği’ oturumu aralıksız yayınla kamuoyuna ulaştırdı.
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TBMM Genel Kurulu’nda anayasa değişikliğinin ilk günü yaşananları da kamuoyu ‘Ali Şeker TV’den takip etti. Şeker’in Periscope üzerinden yaptığı yayın 500 bin kişi tarafından izlendi. Diğer mecralardaki yayınlarla bu rakam 1 milyonu geçti.
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Bir televizyon kanalından ve CHP Genel Merkezi’nden elde ettiği teknik ekipmanla Meclis’teki görüşmeleri internet üzerinden kesintisiz biçimde canlı yayınlayan Ali Şeker, BirGün’ün sorularını yanıtladı.
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AKP iktidarının dayatmacı ve baskıcı tutumu nedeniyle medyanın içinde bulunduğu tablo herkesin malumu. ‘Goebbels medyası’ halka gerçekleri anlatmak bir yana yalanları gerçekmiş gibi algılatmaya çalışıyor. Halka bu ortamda gerçekleri olabildiğince iletmek için ‘yurttaş gazeteciliği’ yapmaya çalışıyoruz. Bir parlamenter olarak böyle bir göreve soyunmak içinde bulunduğumuz baskı ortamının utancıdır, ayıbıdır aslında. Basına yönelik baskılar son bulsa, özgür yayıncılık yapılabilse bize gerek kalmaz zaten.
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Aslında Meclis TV yayın yapsa da olan biteni aktarmak değil gizlemek için çaba gösteriyor. Kayıt istediğimizde bize gelen görüntüler dahi ‘sansürlenmiş’ halde oluyor.
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Örneğin geçen günlerde Meclis’te açıkça bir oylama sahtekarlığı yapıldı AKP’lilerce. Ancak genel kurul salonundaki kameralar bunu tespit edemedi her nedense. Mevcut kameraları bu tip olayları aydınlatmak için değil karartmak için kullandıkları için bize de olan biteni kayıt altına almaktan başka yol kalmıyor.
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Halk, Meclis’te olanı biteni sansürsüz görmek istiyor. Oldukça olumlu tepkiler aldım. Ancak bu yayın AKP’lileri rahatsız etti nedense. Açık oylama ile anayasayı ihlal eden AKP’liler, bize çekim yaptığımız için tepki gösteriyor. ‘Yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ sözü aklıma geliyor…
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İlk oylama AKP’nin beklentilerini karşılamadı. İkinci turda firenin artması olasılığına karşı baskıyı artıracaklardır. Halka hesap vermek istemeyen bir kişi ve bir suç örgütü, kendi ihtiyaçlarına uygun bir düzenlemeyi dayatmaya çalışıyor. Buna izin vermemek için direnmeye devam edeceğiz sonuna kadar.