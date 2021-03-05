Sefirin Kızı dizisinden kötü haber!

Star TV'de yayınlanan ve 2. sezondaki düşük reytingleriyle dikkat çeken Sefirin Kızı dizisi için final çanları çalıyor.
05 Mart 2021 09:57
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Geçtiğimiz yıl reyting rekorları kıran Sefirin Kızı dizisinde bu sezon aksiklikler birbiri ardına yaşandı.
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Dizide Nare karakterini canlandıran Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle projeden ayrılmasının ardından oyuncu kadrosunda yaprak dökümü yaşandı ve senaryo da zorunlu olarak değişti.
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Oyuncunun vedasından sonra Uraz Kaygılaroğlu ve Bülent Şakrak gibi sevilen oyuncuların da kadrodan ayrılmasıyla kan kaybeden diziye Tuba Büyüküstün ile Şafak Başkaya'nın dahil olması reytinglerdeki kötü gidişatı engellemedi.
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Yönetmeliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem'in birlikte kaleme aldıkları diziden hayranlarını üzecek haber geldi.
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Sefirin Kızı dizisinin reytinglerdeki kötü gidişatı son bulmazsa mayıs ayının ilk haftasında final yapacağı konuşuluyor.