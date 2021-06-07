Sedat Peker'in ‘Demirören’ iddiasının ardından öğrencilerden Ziraat Bankası’na: #KYKBorcumuÖdemiyorum
07 Haziran 2021 10:25
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Sedat Peker'in ‘Demirören’ iddiasının ardından öğrencilerden Ziraat Bankası’na: #KYKBorcumuÖdemiyorum
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Sedat Peker’in, Demirören grubunun Ziraat Bankası’ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediği iddiası sosyal medyanın gündeminde. Pek çok sosyal medya kullanıcısı “Madem Demirören ödemiyor, o zaman ben de KYK borcumu ödemiyorum”, “Demirören’den veya bir gecede milyonlarca TL vergisi silinen yandaş şirketlerden tahsil etsinler” diyerek tepki gösterdi.