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Sedat Peker'in ‘Demirören’ iddiasının ardından öğrencilerden Ziraat Bankası’na: #KYKBorcumuÖdemiyorum

07 Haziran 2021 10:25

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Sedat Peker'in ‘Demirören’ iddiasının ardından öğrencilerden Ziraat Bankası’na: #KYKBorcumuÖdemiyorum

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Sedat Peker’in, Demirören grubunun Ziraat Bankası’ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediği iddiası sosyal medyanın gündeminde. Pek çok sosyal medya kullanıcısı “Madem Demirören ödemiyor, o zaman ben de KYK borcumu ödemiyorum”, “Demirören’den veya bir gecede milyonlarca TL vergisi silinen yandaş şirketlerden tahsil etsinler” diyerek tepki gösterdi.

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İşte o paylaşımlardan bazıları şöyle:

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