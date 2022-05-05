Seda Sayan, gelinliğiyle Paris sokaklarında gezdi
05 Mayıs 2022 11:47
16
Geçtiğimiz hafta nikah masasına oturan Seda Sayan-Çağlar Ökten çifti, balayı için Fransa'yı tercih etti. Paris sokaklarında gelinlikle dolaşan Sayan, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
26
14 Şubat Sevgililer Günü'nde müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan şarkıcı Seda Sayan, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde evlenmişti.
36
İşleri nedeniyle hemen balayına çıkamayan çift, Ramazan Bayramı'nın ilk günü yakın dostlarıyla birlikte özel jetle Fransa'nın başkenti Paris'e gitmişti.
46
Seda Sayan, fotoğraf çekimi için Paris sokaklarında gelinlikle dolaştı. Sayan, o anlarda eşiyle el ele yürürken çekilen videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.
56
Balayında eşiyle birlikte objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı, bu kareyi de Instagram'dan "Herkese iyi bayramlar." notuyla paylaşmıştı.
© Tüm hakları saklıdır.