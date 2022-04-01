Seda Sayan’dan mücevher açıklamasını hatırlatan gazetecilere: Artık sizinle konuşmuyorum!
01 Nisan 2022 11:32
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Seda Sayan’dan mücevher açıklamasını hatırlatan gazetecilere yanıt verdi.
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Seda Sayan, muhabirlerin “Kadınların mücevhere ulaşması ve alım gücü artık kolaylaştı” sözlerine ilişkin soruyu, “Artık sizinle konuşmuyorum!” şeklinde yanıtladı.
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İstanbul Mücevher Fuarı'nda görüntülenen Seda Sayan, “Ben mücevher kadınıyım. Kadınların mücevhere ulaşması, alım gücü kolaylaştı” açıklamasını yapmıştı.
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Seda Sayan, "Çağlar evlilik teklifi yüzüğü olarak tam tur bir yüzük aldı. Onun dışında ben takılarımı kendim alıyorum." demişti.
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Sayan, “Ben senelerin Seda'sıyım bende olmayacakta böyle görkemli yüzükler kimde olacak!" diye konuşmuştu.