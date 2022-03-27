Seçime gidecek Galatasaray'da başkan adayı olması beklenen isimler
27 Mart 2022 09:58
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Galatasaray'da gerçekleşen olağan genel kurul sonrasında başkan Burak Elmas ve yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Bu sonuç sonrasında sarı kırmızılı takım en geç 30 gün içerisinde başkanlık seçimine gidecek. Galatasaray tüzüğüne göre ibra edilmeyen Burak Elmas yönetimi seçimde aday olamıyor. İşte Galatasaray'da başkan adayı olması beklenen isimler:
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Ünal Aysal - Galatasaray'da eski başkan Ünal Aysal'ın yeniden başkanlığa aday olması bekleniyor. Burak Elmas ve yönetiminin eleştirildiği dönemde aday olacağı yönünde iddialar ortaya atılmış ancak Aysal "Şu anda böyle bir durum ve ihtimal yok. Galatasaray'ın bir başkanı var ve mevcut yönetimin bir seçim niyeti de görünmüyor. Bunlar bence şimdilik dedikodu boyutunu aşmayan söylemler." diyerek bu iddiaları yalanlamıştı. Ancak Ünal Aysal'ın çalışmalar içerisinde olduğu ve kısa süre sonra adaylığını açıklayacağı konuşuluyor.
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Dursun Özbek - Sarı kırmızılılarda bir diğer eski başkan olan Dursun Özbek, son olarak gerçekleştirdikleri olağanüstü genel kurulda yeniden aday olmuş ancak bir diğer aday Mustafa Cengiz'e kaybederek başkanlık görevini noktalamıştı. Özbek'in Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi sonrasında yapılacak olan seçimde aday olacağı ifade ediliyor.
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Eşref Hamamcıoğlu - Galatasaray'da daha önce divan kurulu başkanlığı yapan ancak son yapılan seçimde kulübün başkanlığına aday olan Eşref Hamamcıoğlu'nun da yeniden aday olması bekleniyor. Hamamcıoğlu'nun listesinin hazır olduğu ve kısa sürede başkan adaylığını açıklayacağı ifade ediliyor.
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Metin Öztürk - Galatasaray'ın olağan genel kurul toplantısında konuşan eski başkan adayı Metin Öztürk, Burak Elmas ve yönetimini hem idari hem de mali yönden ibra etmeyeceğini açıklamıştı. Metin Öztürk başkanlığa aday olması bekleniyor.
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Abdürrahim Albayrak - Burak Elmas'tan önceki başkan Mustafa Cengiz'in yönetiminde yer alan ve sarı kırmızılılarda 2. başkanlık görevini üstlenen Abdürrahim Albayrak'ın bu seçimde ekibini toplayarak aday olacağı konuşuluyor. Sarı kırmızılı camianın sevilen isimlerinden birisi olan Abdürrahim Albayrak'ın ekibinde de önemli isimlerin yer alması bekleniyor.