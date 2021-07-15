Scottie Pippen, Olimpiyatlar sırasında gecelik 92 dolara malikânesini kiralayacak
15 Temmuz 2021 15:40
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ABD'nin efsanevi Dream Team yıldızı Scottie Pippen, basketbolseverlere Chicago'daki malikanesinde Olimpiyat temalı bir gece geçirme fırsatı sunuyor.
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Kısa süreli ev kiralama platformu Airbnb, iki kez Olimpiyat altın madalyası ve altı kez NBA şampiyonu Scottie Pippen ile ortaklık kurdu.
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Parkelerin unutulmaz ismi Pippen Chicago'daki evini 2 Ağustos, 4 Ağustos ve 6 Ağustos'ta Olimpiyat severlerere açıyor.
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ABD ile 1992 yılında Dream Team kadrosuyla altın madalya kazanan Pippen, evini bu yıla ithafen geceliğini 92 Dolar'dan misafirlere sunuyor.
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Konuklar kaldıkları süre boyunca Olimpiyat oyunlarını izleyebilecek ve kapalı basketbol sahası, kişisel sinema salonu, açık yüzme havuzu, konsol oyun salonu ve kapalı saunayı kullanabilecek.
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Pippen ayrıca check-in sırasında misafirlerini sanal olarak karşılayacak.
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USA TODAY'e konuşan Pippen, "Bence bu hepimizin dört gözle beklediği bir şey, bir tür eğlence ve sporcularımızın yüksek düzeyde performans gösterdiğini görmeye hazır olamalıyız. Spor severlerin evime gelip oyunları yüzme havuzumdan veya sinemamdan izlemenin nasıl bir şey olduğunu deneyimleme fırsatı bulmaları için bunun harika bir deneyim olduğunu düşünüyorum." dedi.