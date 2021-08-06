Sayfalarında Iggy Pop'tan Cher'e müzisyenlerin yer alacağı Pirelli 2022 Takvimi'nin perde arkası görüntüleri paylaşıldı

Bu yıl 48’incisinin çekimleri Kanadalı şarkıcı ve fotoğrafçı Bryan Adams tarafından Los Angeles ve Capri’de gerçekleştirilen 2022 Pirelli Takvimi’nin kamera arkası görüntüleri ilk kez yayınlandı. Takvimin sayfalarında 2022'de müzisyenler bulunacak.
06 Ağustos 2021 14:03
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Bu yıl 48’incisinin çekimleri Kanadalı şarkıcı ve fotoğrafçı Bryan Adams tarafından Los Angeles ve Capri’de gerçekleştirilen 2022 Pirelli Takvimi’nin kamera arkası görüntüleri ilk kez yayınlandı. Takvimin sayfalarında 2022'de müzisyenler bulunacak.
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Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, St. Vincent ve Kali Uchis’in çekimleri Los Angeles’taki Palace Theatre ve Chateau Marmont oteli ile şehrin sokaklarında gerçekleştirildi. Saweetie’nin fotoğrafları ise Capri’dek çekildi.
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2022 Pirelli Takvimi’nin başlığı On The Road (Yollarda) olurken, bu yılki edisyon farklı milliyetler, müzik türleri, yaş grupları ve değişik mesleki deneyimlere sahip sanatçıları bir araya getiren bir yolculuk niteliği taşıyor.
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Covid-19 salgını sebebiyle 2021’de askıya alınan Pirelli Takvimi, her yıl olduğu gibi sonbaharda tanıtılacak On The Road-Yollarda başlığıyla 2022’de geri dönecek.