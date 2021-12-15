Savaştan kaçan Kongolular, Brezilya'da sorunlarla boğuşuyor
Ülkelerindeki savaş ve şiddetten kaçan Kongolular, Brezilya'da yeniden başladıkları hayatlarında da şiddet, salgın, ayrımcılık, açlık, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlarla yüzleşiyor.
15 Aralık 2021 12:47
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Büyük çoğunluğu, ülkelerdeki zorluklardan kaçan Kongolular, Rio De Janeiro'nun gecekondu mahallerinde yaşamlarını sürdürmeye çalışırken şiddete ve zaman zaman silahlı saldırılara maruz kalabiliyor.
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Brezilya'daki ekonomik kriz ve yüksek işsizlik oranının ortasında, son birkaç ayı iş arayarak geçiren Kongoluların birçoğu koronavirüs (Covid-19) ve şiddet olayları sebebiyle yaşamlarını yitirdi.
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Savaştan kaçan Kongolular, Brezilya'da sorunlarla boğuşuyor
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Savaştan kaçan Kongolular, Brezilya'da sorunlarla boğuşuyor
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Savaştan kaçan Kongolular, Brezilya'da sorunlarla boğuşuyor
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Savaştan kaçan Kongolular, Brezilya'da sorunlarla boğuşuyor
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Savaştan kaçan Kongolular, Brezilya'da sorunlarla boğuşuyor
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Savaştan kaçan Kongolular, Brezilya'da sorunlarla boğuşuyor
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Savaştan kaçan Kongolular, Brezilya'da sorunlarla boğuşuyor
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Savaştan kaçan Kongolular, Brezilya'da sorunlarla boğuşuyor
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Savaştan kaçan Kongolular, Brezilya'da sorunlarla boğuşuyor
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