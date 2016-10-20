Savaşta bacağını kaybeden Suriyeli çocuk, kâğıt toplayıcılığından para kazanabilirse ailesine bakacak
20 Ekim 2016 14:26
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SURİYE'de uçaktan atılan bombayla sağ bacağını kaybeden 13 yaşındaki Ali İsdfarec, Antalya'da ağabeyiyle kağıt toplayarak geçimini sağlıyor.
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Suriye'deki savaşın mağdurlarından Ali İsdfarec, Deyr ez-zor kentinde sokakta oynadığı sırada uçaktan atılan bomba nedeniyle sağ bacağını kaybetti.
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Anne ve babası, Ali İsdfarec ile ağabeyi 17 yaşındaki Ahmet'i Türkiye'ye gönderdi. İki kardeş Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.
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Hatay'da durmayan iki kardeş, otobüsle Antalya'daki yakınlarının yanına geldi. Yeşildere Mahallesi'nde gecekonduya yerleşen iki kardeş, burada Suriyeli 15 kişiyle birlikte yaşıyor.
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Sabah erken saatlerde ağabeyiyle yollara düşen Ali, kağıt toplama arabasıyla çöp bidonlarından kağıt topluyor. Ali, iki koltuk değneğiyle güçlükle çektiği arabasıyla kazanacağı parayı, Suriye'deki ailesine göndermeyi planladığını söyledi. (Cumhuriyet)