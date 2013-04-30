Satürn'ün kuzeyinde dev kasırga
30 Nisan 2013 13:23
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NASA'nın uzay aracı Cassini, Satürn'ün kuzey kutbunda dev kasırgayı görüntüledi.
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Cassini'nin görüntülediği dev kasırganın gözünün 2 bin 10 kilometre genişliğinde olduğu,
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Uzay aracı Cassini'nin yakın zamanda, yıllardır orada olduğu sanılan kasırgayı görünür ışıkta gözlemleme şansını elde ettiği bildirildi.
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Bilim adamları, Satürn'deki dev girdabı inceleyerek, Dünya'daki kasırgalar hakkında daha fazla bilgi öğrenmeyi umuyor.
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Cape Canaveral'dan 1997'de fırlatılan Cassini, 2004 yılında Satürn'e ulaşmıştı.
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