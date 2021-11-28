Satılık konut fiyatlarında en pahalı il ve ilçeler belli oldu
Hepsiemlak, Türkiye genelindeki verilerden oluşturduğu Ekim 2021 Emlak Endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde satılık konutta metrekare fiyatı en pahalı olan 10 ilin birincisi 10,167 TL ile Muğla oldu. Muğla’yı, 7,824 TL ile İstanbul, 5,947 TL ile Antalya, 5,482 TL ile İzmir, 4,236 TL ile Çanakkale, 4,232 TL ile Balıkesir, 4,062 TL ile Yalova, 3,991 TL ile Gaziantep, 3,852 TL ile Denizli ve 3,718 TL ile Edirne takip etti. Ortalama metrekare fiyat artışları bir önceki yıl ile kıyaslandığında yüzde 35-60 arasında bir artışın yaşandığı gözlemlendi.Hepsiemlak’ın Ekim 2021 Emlak Endeksi’ne göre, Türkiye’nin satılık konutta ortalama metrekare fiyatı en pahalı ili 10 bin TL ile Muğla olurken, en pahalı ilçe 27 bin TL ile İstanbul’un Beşiktaş ilçesi oldu.
28 Kasım 2021 13:10
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En pahalı 10 il:
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MUĞLA Ekim 2021 Ort. m2 Fiyat: 10,167 TL Ekim 2020 Ort. m2 Fiyat: 6,337 TL Yıllık Değişim: Yüzde 60
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İSTANBUL Ekim 2021 Ort. m2 Fiyat: 7,834 TL Ekim 2020 Ort. m2 Fiyat: 5,252 TL Yıllık Değişim: Yüzde 40
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ANTALYA Ekim 2021 Ort. m2 Fiyat: 5,947 TL Ekim 2020 Ort. m2 Fiyat: 3,904 TL Yıllık Değişim: Yüzde 52
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İZMİR Ekim 2021 Ort. m2 Fiyat: 5,482TL Ekim 2020 Ort. m2 Fiyat: 4,030 TL Yıllık Değişim: Yüzde 36
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ÇANAKKALE Ekim 2021 Ort. m2 Fiyat: 4,236 TL Ekim 2020 Ort. m2 Fiyat: 2,877 TL Yıllık Değişim: Yüzde 47
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BALIKESİR Ekim 2021 Ort. m2 Fiyat: 4,232 TL Ekim 2020 Ort. m2 Fiyat: 2,948 TL Yıllık Değişim: Yüzde 43
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GAZİANTEP Ekim 2021 Ort. m2 Fiyat: 3,991 TL Ekim 2020 Ort. m2 Fiyat: 2,857 TL Yıllık Değişim: Yüzde 40
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DENİZLİ Ekim 2021 Ort. m2 Fiyat: 3,852 TL Ekim 2020 Ort. m2 Fiyat: 2,733 TL Yıllık Değişim: Yüzde 41
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EDİRNE Ekim 2021 Ort. m2 Fiyat: 3,718 TL Ekim 2020 Ort. m2 Fiyat: 2,720 TL Yıllık Değişim: Yüzde 37
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En pahalı 10 ilçe:
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İSTANBUL – BEŞİKTAŞ Ekim 2021 Ort. m2 Fiyat: 27,521 TL Ekim 2020 Ort. m2 Fiyat: 18,567 TL Yıllık Değişim: Yüzde 48
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İSTANBUL- SARIYER Ekim 2021 Ort. m2 Fiyat: 27,517 TL Ekim 2020 Ort. m2 Fiyat: 18,879 TL Yıllık Değişim: Yüzde 46
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İZMİR-ÇEŞME Ekim 2021 Ort. m2 Fiyat: 18,875 TL Ekim 2020 Ort. m2 Fiyat: 11,785 TL Yıllık Değişim: Yüzde 60
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MUĞLA-BODRUM Ekim 2021 Ort. m2 Fiyat: 18,238 TL Ekim 2020 Ort. m2 Fiyat: 10,801 TL Yıllık Değişim: Yüzde 69
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İSTANBUL-BAKIRKÖY Ekim 2021 Ort. m2 Fiyat: 17,911 TL Ekim 2020 Ort. m2 Fiyat: 10,801 TL Yıllık Değişim: Yüzde 69
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İSTANBUL-KADIKÖY Ekim 2021 Ort. m2 Fiyat: 17,347 TL Ekim 2020 Ort. m2 Fiyat: 10,031 TL Yıllık Değişim: Yüzde 73
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İSTANBUL-BEYKOZ Ekim 2021 Ort. m2 Fiyat: 17,100 TL Ekim 2020 Ort. m2 Fiyat: 11,000 TL Yıllık Değişim: Yüzde 55
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İSTANBUL-ADALAR Ekim 2021 Ort. m2 Fiyat: 14,153 TL Ekim 2020 Ort. m2 Fiyat: 10,394 TL Yıllık Değişim: Yüzde 36
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İZMİR-URLA Ekim 2021 Ort. m2 Fiyat: 12,980 TL Ekim 2020 Ort. m2 Fiyat: 7,549 TL Yıllık Değişim: Yüzde 72
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İZMİR-FOÇA Ekim 2021 Ort. m2 Fiyat: 12,222TL Ekim 2020 Ort. m2 Fiyat: 5,769 TL Yıllık Değişim: Yüzde 112