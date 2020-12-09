Şarkıcı Nez saçlarını kazıttı: Depresyona girmedim, çok mutluyum ve isteyerek yaptım
09 Aralık 2020 08:25
16
Şarkıcı Nez saçlarını kazıttı: Depresyona girmedim!
26
Ünlü şarkıcı Nez, imaj değiştirdi. Saçlarını kazıtan 41 yaşındaki şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından "Depresyona girmedim, çok mutluyum ve isteyerek yaptım" notuyla yayınladı.
36
Bir döneme damgasını vuran şarkıcı Nez, imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kazıtan 41 yaşındaki şarkıcı, son halini Instagram hesabından yayınladı.
46
Nez, saçlarında neden böyle bir değişiklik yaptığını merak eden takipçilerine cevap vermeyi de ihmal etmedi.
56
Şarkıcı Nez saçlarını kazıttı: Depresyona girmedim, çok mutluyum ve isteyerek yaptım
66
Öte yandan şarkıcı Nez, geçtiğimiz aylarda uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi tenis antrenörü olan Gökhan Köksal'dan evlenme teklifi almıştı. Evlilik yüzüğü ile poz veren şarkıcı, "Ve ben evet dedim. Bir yıl sonra ilk tanıştığımız yerde..." ifadelerini kullanmıştı.