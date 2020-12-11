Şarkıcı Nez, saçlarını bir proje için kazıttığını açıkladı
11 Aralık 2020 09:48
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Şarkıcı Nez, saçlarını bir proje için kazıttığını açıkladı
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Saçlarını kazıtan ve fotoğrafını sosyal medyada “Depresyonda değilim, tam tersi çok mutlu ve sağlıklıyım” notuyla paylaşan Nez, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Nez saçlarını bir proje için kestirdiğini açıkladı.
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Hürriyet’ten Cenker Tezel’in haberine göre, şarkıcı, “Saçlarımı sağlık sorunları nedeniyle değil, bir proje için kestim. Yakında neden kestiğimi göreceksiniz. Gerekirse peruk takarım, saç bir aksesuardır” dedi.
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Nez, pandemi döneminde “enerji uzmanlığı” eğitimi aldığını da açıkladı: “Bu süreçte anladım ki, sağlık her şeyden önemli. Nefes almanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz gördük. Ben de kendim için faydalı bir şey yaptım, eğitim alıp enerji uzmanı oldum. Aynı zamanda online dersler vererek kendimi geliştirdim.”