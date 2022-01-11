Şarkıcı Hande Yener’den İzzet Yıldızhan'a: Ülkeye rezil olanlar ahkâm kesiyor, en çok da bunlara gülüyorum
Şarkıcı Hande Yener, sahnede iddialı iddialı kostüm giyen sanatçıları eleştirip “Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet” İzzet Yıldızhan’a cevap verdi. Yener, “Ülkeye rezil olanlar ahkâm kesiyor ya, bir de deneyip deneyip bir şey olamayanlar... En çok da bunlara gülüyorum” yanıtını verdi.
11 Ocak 2022 12:42
15
Şarkıcı Hande Yener’den İzzet Yıldızhan'a: Ülkeye rezil olanlar ahkâm kesiyor, en çok da bunlara gülüyorum
25
İzzet Yıldızhan, sahnede iddialı iddialı kostüm giyen sanatçıları eleştirip “Burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum” açıklamasını yapmıştı.
35
Hande Yener, Yıldızhan’ın sözlerinin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımda:
45
"Ülkeye rezil olanlar ahkâm kesiyor ya, bir de deneyip deneyip bir şey olamayanlar... En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın, Google'a geçmiş sildirin. Bir şey yapın bari kendiniz için kostüm otoritecikleri" ifadelerine yer verdi.
55
Şarkıcı Hande Yener’den İzzet Yıldızhan'a: Ülkeye rezil olanlar ahkâm kesiyor, en çok da bunlara gülüyorum