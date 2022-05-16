Şarkıcı Fedon: Zamparayla çapkını ayırmak lazım

Hürriyet’ten Savaş Özbey’in sorularını yanıtlayan Fedon, “Aşkta alıcı kuş musunuz, çantada keklik mi?” sorusuna, “Sevici kuşum ben. Zamparayla çapkını ayırmak lazım. Flört severim. Erken evlendim, karımdan ayrılınca öffff... Bütün o gençlikte yapamadıklarım... Ama sokak zamparası değilim. Nasıl ki diyorum evlilik doğaya aykırı... Sıkmadan, sıkılmadan. Öbür yandan ilk flörtümün mektuplarını saklarım” diye yanıt verdi.
34
Fedon, müzik hayatına nasıl başladığını şöyle anlattı: “Rahmetli dedem çok iyi keman çalardı. Annemin sesi muhteşem, eşlik ederdi. Bütün klasikler! Farkında olmadan o bende birikmiş. Allah yürü ya kulum dedi, zamanlama da uydu. Ben ne anlarım şarkıdan? Kısık bir ses... Zayıf Rumcamla başladım, bir baktım şarkı yazıyorum.”
44
Fedon, “Tavernalarınızda kırılan tabağın haddi hesabı yok. Deşarj mı, özenti mi?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Ben o tabak kırmayı öğretene kadar... Elim, kaşım, gözüm, yarılmadık yerim kalmadı. Kaskla sahneye çıkmışlığım var. Bildiğin motorcu kaskı. Ama bu söylediğini hesaplamanın mümkünü yok. Kamyonla gelir, kırıklar da kamyonla gider. “Fedon’un boyu kadar tabak getir” diyen var. Allah’tan boyum kısa!”